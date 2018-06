Cade dalle scale durante la notte: anziano di Dogna gravissimo

DOGNA – Grave incidente domestico, nella notte tra martedì e mercoledì, a Dogna. Un ottantunenne è caduto dalle scale della sua abitazione, attorno alle 3, ed è stato soccorso dai medici del 118 intervenuti sul posto con un’ambulanza e con l’elisoccorso (a Chiusaforte è stata realizzata un’area attrezzata per l’atterraggio in volo notturno). L’uomo è stato portato in ospedale, a Udine, dove si trova ricoverato in condizioni molto gravi.

Come detto, l’allarme è scattato alle 3 del mattino, quando i famigliari dell’uomo si sono accorti della caduta. All’arrivo dei sanitari l’anziano è stato trovato ai piedi delle scale privo di sensi. In seguito al ruzzolone ha riportato gravi traumi alla testa e diverse contusioni.