Viaggiavano con 3 clandestini in auto: due ventenni nei guai

UDINE – La Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, nella giornata di martedì 5 giugno, ha fermato un’auto con cinque persone a bordo nei pressi della stazione ferroviaria di Udine. Dal controllo effettuato è emerso come sulla Ford Fiesta viaggiassero due ragazze di 20 anni e tre 17enni, tutti di nazionalità kosovara. Se per le due giovani i documenti erano in regola, i tre ragazzi, invece, sono risultati irregolari sul territorio nazionale.

Per la Polizia locale le due donne tentavano di raggiungere una struttura di accoglienza dedicata ai minori per lasciare i tre giovani passeggeri. Le indagini sono in corso per definire le responsabilità. Se l’ipotesi della municipale fosse confermata, le due ragazze rischierebbero una denuncia per il trasporto di clandestini. I minori, nel frattempo, sono stati affidati a una struttura dedicata in attesa di ulteriori sviluppi.