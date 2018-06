Campionati europei per trapiantati: in arrivo a Lignano 280 atleti molto speciali

LIGNANO SABBIADORO - Nello sport vince il... cuore. Da lunedì 11 a sabato 16 giugno Lignano Sabbiadoro ospiterà la diciassettesima edizione degli 'European Heart and Lung transplant championships' (Campionati europei per trapiantati di Cuore e Polmone), un evento che coniuga perfettamente l'importanza della donazione degli organi e la passione per lo sport. Saranno quasi 300 gli atleti, provenienti da 15 nazioni, che si cimenteranno in competizioni di: corsa campestre, pallavolo, tennis tavolo, golf, nuoto, petanque, ciclismo, badminton e atletica leggera a partire dalla giornata di martedì 12 giugno.

LE GARE si terranno nelle piscine e negli impianti del Bella Italia Efa Village (che ospiterà anche gli atleti durante la settimana), eccezion fatta per le prove di l'atletica leggera che si disputeranno a Codroipo, vista l'indisponibilità dello stadio Guido Teghil di Lignano (venerdì 15 giugno è in programma il concerto di Cesare Cremonini). L'organizzazione dell'evento è stata affidata alla sezione Friuli Venezia Giulia dell'Associazione Cardiotrapiantati Italiani (Acti Fvg), presieduta da Nevio Toneatto, che ricopre anche la carica di presidente nazionale dell'Acti. «Lo scopo primario dell'evento – le parole di Nevio Toneatto - è testimoniare l'alto valore etico e morale della donazione degli organi. Gli atleti sono l'esempio vivente della bontà del trapianto e testimoni della solidarietà ricevuta. A Lignano saranno presenti pazienti che hanno avuto percorsi diversi, e potranno condividere assieme le gioie e le speranze future senza dimenticare la tragicità che sta alla base dell'atto di donazione e la sofferenza patita prima del trapianto».

IL CONVEGNO - La giornata di lunedì 11 giugno si aprirà alle 8.30 con il convegno 'Trapianto e Sport: in gara per la vita', introdotto dal professor Ugolino Livi, direttore della Soc di Cardiochirurgia dell'Azienda sanitaria universitaria integrata Santa Maria della Misericordia di Udine, e moderato da Fernando Agrusti (presidente del Comitato Regionale della Federazione Medici sportivi Fvg) e Bruno Grassi (Dipartimento di Area Medica dell'Università degli Studi di Udine). Il convegno, durante il quale interverranno alcuni dei massimi esperti di trapianto del cuore, porrà l'accento sui benefici che si possono ottenere attraverso un'attività fisica controllata, anche per chi si è sottoposto a trapianto di cuore e/o polmone. L'attività fisica – e quella sportiva in particolare – rappresenta una vera e propria terapia per il completo recupero psicofisico post-operatorio, riuscendo a migliorare i parametri funzionali e biologici di tutti gli organi e contribuendo a raggiungere una percezione di totale benessere fisico e psicologico. Il convegno, che avrà luogo nella Sala Arancione del Palazzetto dello Sport all'interno del Bella Italia Efa Village, sarà un'importante occasione di confronto tra le diverse esperienze raccolte dai medici presenti.

CERIMONIA D'APERTURA - Nella stessa giornata di lunedì 11 giugno, a partire dalle 17 prenderà il via la Cerimonia di apertura dell'evento con la sfilata delle delegazioni che partiranno dal Bella Italia Efa Village e giungeranno in piazza Marcello d'Olivo a Lignano Pineta, attraversando il Lungomare Alberto Kechler. A partire dalle 20, poi, è in programma l'Opening Dinner all'interno del Bella Italia Efa Village.