Raggira e deruba una 'nonnina' di 99 anni: denunciata

GEMONA – Era riuscita a conquistare la fiducia di una nonnina, introducendosi in casa e derubandola. E’ successo nel Gemonese, con i carabinieri della locale stazione che hanno denunciato a piede libero una 46enne del posto. La donna, lo scorso 12 aprile, era riuscita a farsi aprire la porta da una 99enne, sempre di Gemona, arraffando 100 euro in contanti e tre anelli d’oro giallo del valore di circa 600 euro. La ladra aveva poi tentato di rivendere gli oggetti preziosi in un Compro Oro della zona.

Ricevuta la denuncia da parte della nonnina, i carabinieri si sono messi subito al lavoro riuscendo a raccogliere diversi elementi di responsabilità a carico della 46enne, denunciandola per l’ipotesi di reato di furto aggravato. I militari dell’Arma sono anche riusciti a recuperare i 3 anelli al Compro Oro.