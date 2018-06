Viaggiava con una lama da 20 cm in auto: denunciato

TARVISIO – E’ il terzo episodio in pochi giorni. I carabinieri della Compagnia di Tarvisio si sono trovati ancora una volta di fronte a un automobilista in viaggio con un coltello di una certa dimensione, come già avvenuto in due distinte occasioni.

Il controllo, effettuato nell’ambito dei pattugliamenti retrovalico, è scattato a Malborghetto-Valbruna. A essere fermato è stato un 33enne polacco, trovato in possesso di un coltello a serramanico ‘Germany’ con blocco lama in apertura, della lunghezza di 20 centimetri. Il soggetto è stato deferito in stato di libertà per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.