Fiera dei Vini di Buttrio: degustazioni guidate, show cooking e convegni tecnici

BUTTRIO - Buttrio, durante l’86esima Fiera Regionale dei vini, dall’8 al 10 giugno si trasformerà nella capitale dei vini autoctoni friulani e non. Un titolo conquistato anche grazie a Ersa Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, che anche quest’anno si occuperà, attraverso diverse iniziative, della promozione dei prodotti agroalimentari e dei vini regionali. All’interno della Villa di Toppo Florio ci sarà una mostra Mercato durante la quale Ersa condurrà ben 4 degustazioni guidate (per 40 persone circa) nelle quali saranno presentati prodotti caprini regionali. Gli stessi prodotti verranno poi utilizzato per la preparazione di alcuni piatti proposti nell’area ristorazione in occasione della Fiera. Sempre all’interno della bellissima Villa di Toppo Florio, ci sarà un’area dedicata alla 'Pezzata Rossa del Fvg' nella quale si svolgeranno show cooking durante il quale saranno abbinati vini prodotti da vitigni autoctoni regionali con l’utilizzo di prodotti del Consorzio della Pezzata Rossa del Fvg per la preparazione di piatti che, anche in questo caso, saranno proposti nell’area ristorazione della stessa villa, a beneficio dei visitatori.

La presenza di Ersa però riguarderà nel dettaglio, ovviamente, anche i vini: saranno 6 le degustazioni guidate nelle quali saranno presentati vini prodotti da vitigni autoctoni regionali e prodotti agroalimentari regionali selezionati dai coordinatori Fvg di ViniBuoni d’Italia. Come sempre durante gli appuntamenti che valorizzano le produzioni regionali, il ruolo di Ersa sarà anche di divulgazione tecnica. Saranno infatti tre gli appuntamenti convegnistici durante l’86esima Fiera Regionale dei Vini di Buttrio curati da Ersa. Il primo si svolgerà venerdì 8 alle 17 e avrà come oggetto la presentazione del marchio 'Cuore caprino'. Il giorno seguente, sabato 9 giugno alle 12.30, ci sarà invece la presentazione del convegno sull’indagine statistica del settore vitivinicolo regionale nel Friuli Venezia Giulia. Ultimo appuntamento sarà domenica 10 alle 11.30 con il convegno 'Alimentazione, salute, territorio. Il valore del prodotto locale'. Ancora una volta Ersa Agenzia regionale per lo sviluppo rurale è protagonista durante gli appuntamenti più importanti per la promozione dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli regionali. Se la Fiera di Buttrio rappresenta senza dubbio un’occasione per assaggiare grandi vini e prodotti gastronomici, Ersa offre la possibilità di conoscere ancor meglio la nostra regione attraverso appuntamenti, degustazioni e convegni tecnici.