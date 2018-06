FAGAGNA - Hanno scritto la storia del calcio, ora si dedicano al golf, anche per beneficenza. Erano oltre cinquanta, da Michel Platini a Gianfranco Zola, da Andreas Moeller a Daniele Massaro, a sfidarsi sul green del Golf Club Udine a Fagagna nel 'Football Legends Golf Invitational', evento legato a un progetto di solidarietà per ex atleti in difficoltà.

L'iniziativa è stata affiancata dalla Fig nell' ambito del Progetto Ryder Cup 2022, per sottolineare la forza inclusiva del golf. Il trofeo ufficiale della Ryder Cup, che nel 2022 si giocherà a Roma, è stata la grande attrazione dell'evento, al centro di selfie con i tifosi e i giocatori al tee di partenza della sfida su 18 buche. Nel pomeriggio si è unito anche Paolo Maldini: «Grazie al golf che unisce tanti ex calciatori, abbiamo intenzione di portare avanti un progetto di solidarietà per tutti gli ex colleghi in difficoltà. In questo primo appuntamento a Udine abbiamo già raccolto dei fondi e vogliamo andare avanti in questa direzione».

Parata di stelle al Golf Club Udine (© Barbara Castellini)

