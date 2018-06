Pintus torna in regione con ‘Destinati all’Estinzione’

FVG - Dopo il successo televisivo, cinematografico e dopo aver conquistato ripetutamente negli ultimi anni i teatri, i palasport e le arene di tutta Italia con gli spettacoli da record ‘50 Sfumature di… Pintus’ e ‘Ormai sono una milf’, il ciclone Angelo Pintus è pronto a tornare a grande richiesta sui palcoscenici d’Italia con un nuovissimo show dal titolo ‘Destinati all’estinzione’. Visto il grande successo di vendite della data in programma al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il 1° novembre (alle 18), si aggiunge oggi una seconda replica che andrà in scena il giorno seguente, venerdì 2 novembre (alle 21). Pintus calerà poi il tris sabato 3 novembre, con lo spettacolo in programma al Palasport Forum di Pordenone (alle 21). I biglietti per tutte e tre le repliche di Pintus in Friuli Venezia Giulia sono già in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it .