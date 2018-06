'Tamponate' da un furgoncino mentre erano al semaforo: due donne finiscono all'ospedale

TARCENTO - Incidente a Tarcento nel pomeriggio del 6 giugno. Due le vetture coinvolte nel sinistro, che è avvenuto all’incrocio fra via Dante e via Udine.

L’INCIDENTE - Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Tarcento, intervenuti sul posto per i rilievi del caso e per la viabilità, due automobili, che erano incolonnate in direzione di viale della stazione, si sono scontrate. A centrare in pieno una Toyota Corolla, con a bordo due signore di Lusevera, un uomo del ’76 di Venzone alla guida di un Doblò. Le due donne, secondo una prima ricostruzione, erano ferme al semaforo, quando sono state tamponate dal furgoncino che ha finito la sua corsa dall’altra parte dell’incrocio. Illeso il conducente. Si è invece reso necessario l’intervento dei soccorsi per le due signore che sono state trasportate al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine da un’ambulanza della Croce Rossa di Tarcento, le loro condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco di Gemona del Friuli.