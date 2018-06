In auto con 458 tordi: tre polacchi denunciati

PONTEBBA - Doveva essere un controllo come tanti, una routine giornaliera ormai per gli agenti della Polizia di frontiera. E invece da quella macchina con targa polacca fermata a Pontebba sono 'spuntati' 458 volatili della famiglia dei Turdidi, 133 già morti a causa delle condizioni precarie del trasporto. Gli uccellini erano chiusi nel portabagagli di una Ford Focus, al caldo, senza mangime nè acqua, all'interno di casette suddivise in scomparti.

Il personale medico veterinario intervenuto ha constatato sin da subito il cattivo stato di salute degli animali trasportati, non escludendo possibili contagi sanitari. Le tre persone che si trovano sulla vettura sono state accompagnate in caserma, a Tarvisio, dove sono stati denunciati a piede libero ai sensi della legge di tutela della fauna (157/1992). «Soggetti reticenti e non collaborativi» ha dichiarato il dirigente dell’ufficio di Polizia, «si rifiutavano di fornire agli inquirenti informazioni utili al proseguo delle indagini ed in particolar modo sul destinatario finale dell’illecito trasporto».

Il magistrato competente, messo al corrente dei fatti, ha convalidato l’attività di perquisizione e di sequestro dei volatili e del veicolo. I volatili, su input del veterinario, sono stati prontamente collocati presso il 'Centro di recupero di fauna selvatica' in Campoformido, dove si è constatato il decesso di 133 volatili su un totale di ben 458 animali trasportati.