UdinEstate 2018: presentato il cartellone degli eventi

UDINE – Simple Mids (il 10 luglio), Cosmo (il 13), Joan Baez (l’8 agosto). Sono solo tre dei ben oltre cento eventi targati UdinEstate. Il calendario, che ha preso il via lo scorso primo giugno, proseguirà come di consueto fino a settembre inoltrato, con Friuli Doc. Un cartellone che non si esclude possa essere ulteriormente integrato da altre iniziative, come ha precisato il neo assessore alla cultura, Fabrizio Cigolot, in occasione della conferenza stampa di presentazione: «Il programma è stato confezionato dalla precedente Amministrazione e da parte nostra non escludiamo che possano esserci prossimamente delle integrazioni. Si tratta di un calendario di eventi molto ricco e articolato – ha spiegato - che da domani (7 giugno, ndr) sarà disponibile anche online. Colgo dunque l’occasione per ringraziare tutto il personale del Comune che ci ha lavorato e ha permesso oggi di presentarlo».

NELLE PERIFERIE - Ormai inseparabile ‘compagno di viaggio’ per migliaia di udinesi e turisti durante i mesi estivi, il programma di UdinEstate proporrà appuntamenti di intrattenimento per tutte le età e non solo nel centro storico: molti infatti gli eventi (teatro, concerti, proiezioni sotto le stelle) che anche quest’anno saranno raccolti sotto il cappello di ‘Ovunq(è)Estate’, nelle periferie di Udine.

GRANDI EVENTI - Confermati i grandi appuntamenti che ogni anno richiamano centinaia di migliaia persone in città: Conoscenza in Festa (dal 26 al 30 giugno), la Notte Bianca (il 7 luglio), in concomitanza con la partenza dei saldi estivi, e Friuli Doc, la più grande rassegna enogastronomica della regione in calendario dal 13 al 16 settembre. Uno degli obiettivi della nuova amministrazione, come spiegato dall’assessore alle Attività produttive, Turismo e Grandi eventi, Maurizio Franz è quello di unire sempre più le forze del settore turistico, culturale e dei grandi eventi per attirare un sempre maggiore numero di turisti da fuori regione. Motivo per il quale il neo assessore ha spiegato di essersi già attivato con la Regione. Ancora conferme nel cartellone di UdinEstate con gli appuntamenti targati Udin&Jazz, Armonie in Corte e TeatroEstate. In programma poi il Festival mondiale del Folklore e quello internazionale dei Cori d’Europa. Sabato 14 luglio, in Castello, andrà in scena ‘Project X’, evento in memoria di Robert Miles.

APERITIVI - Ormai immancabili anche ‘I mercoledì del Sarpi’ (dal 18 luglio al 5 settembre) che saranno anche quest’anno anticipati da un appuntamento (il 4 e 11 luglio e poi il 15 agosto) con l’offerta enogastronomica di qualità targata ‘Via Sarpi d’Estate’. Novità di quest’anno, invece, è l’aperitivo (il 10 e 24 luglio e il 4 agosto) in programma alla Ciclofocacceria Mamm, in largo Teatro.

BAMBINI - Spazio poi anche alle attività per i più piccoli con un programma interamente dedicato a bambini e ragazzi: BiblioVacanza, Zuiant a torzeon, miniscenza lab., burattini senza confini e libri salterini.

SPORT - Anche lo sport la farà da padrone con tanti pomeriggi organizzati all'aria aperta all'insegna del benessere fisico e degli stili di vita sani. A questi si aggiungeranno Udine vintage e il ciclismo d’epoca (15-17 giugno), la 38^ edizione di panchina verde (16 giugno), lo Yoga Day (21 giugno), il 3° torneo di burraco (22 giugno), e la 20^ edizione del Triathlon Sprint Città di Udine (7 luglio), la bike vintage Alpe Adria (7 luglio), il giorno degli angeli – torneo benefico di rugby (1° settembre).

Insomma, sarà un’estate ‘bollente’, fatta di eventi per tutti i gusti.