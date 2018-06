Muore a 55 anni: faceva il medico di base in viale Palmanova

UDINE – Si è spento il sorriso di Marina Prestianni, medico di base con lo studio in viale Palmanova. Aveva 55 anni. La donna è morta all'ospedale Santa Maria della Misericordia a causa di un tumore che l’aveva colpita negli ultimi tempi. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

Marina Prestianni ha lottato, confortata dall’aiuto del marito Salvatore (con cui era sposata da 28 anni), ma non è riuscita a sconfiggere il male, presentatosi per la prima volta lo scorso febbraio. La situazione è degenerata negli ultimi giorni, non lasciando scampo alla dottoressa, ricordata con affetto da tutti i suoi pazienti.

I funerali saranno celebrati venerdì 8 giugno alle 15.30 nella chiesa della Beata Vergine della Salute al Cormor, partendo dall'ospedale civile di Udine. Come si legge nel necrologio, la famiglia (oltre al marito, mamma Lilliana, papà Giovanni, i fratelli e tutti i parenti) chiede ai chi vorrà dare l’ultimo saluto a Marina di non portare fiori ma di fare una donazione alla ricerca oncologica.