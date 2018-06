Visionario per tutti con ‘L’Atelier’ e ‘Tito e gli alieni’

UDINE – A 10 anni dalla Palma d’Oro per lo straordinario La classe, Laurent Cantet torna a raccontare i conflitti politici e generazionali di oggi con ‘L’atelier’, un thriller di grande originalità, scritto con Robin Campillo (120 battiti al minuto) e accolto con successo all’ultimo Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard. L’Atelier conferma la sensibilità e la maestria del regista francese, che ancora una volta crea un’opera vibrante, intensa e di rara intelligenza. Il cast è composto in gran parte da giovani esordienti, tra cui spicca Matthieu Lucci, che interpreta Antoine, definito dal regista stesso «un’incredibile scoperta». L’Atelier sarà in programma al Visionario dal 7 al 13 giugno alle 17.10, 19.20, 21.30 (domenica 10 giugno alle 15.40, 17.50, 20).



INOLTRE - Al Visionario da giovedì 7 giugno ‘Tito e gli alieni’, una fiaba fantascientifica capace di commuovere e divertire, opera seconda di Paola Randi a sette anni dal divertente Into Paradiso. Tito e gli alieni sarà in programma al Visionario dal 7 al 13 giugno alle 17.50, 19.40, 21.30 (domenica 10 giugno alle 15.50, 17.50, 19.50).

Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.