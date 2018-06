Tutto pronto per il via dell’86esima Fiera dei Vini di Buttrio

BUTTRIO - Inaspettato cambio di programma alla Fiera dei Vini di Buttrio dove gli organizzatori hanno appreso con immenso dispiacere che il Maestro Mogol non potrà essere presente domenica sera a Buttrio, diversamente da quanto annunciato. Mogol infatti è reduce da un intervento chirurgico che non ha potuto essere rimandato ed al momento non gli è possibile su ordine medico affrontare il viaggio ne la serata di lavoro. «Mi dispiace molto di non poter tener fede all'impegno preso - si legge in una nota - e mi auguro che sia comunque una serata di successo. Saluto con affetto gli abitanti di Buttrio ed in particolare modo chi si sta organizzando l’evento.»

IL PROGRAMMA - Appresa la notizia, il programma resta comunque ricco e variegato. Venerdì sera, alle 21.30, sarà il momento di Ruggero de i Timidi Light Orchestra. Ruggero de I Timidi torna a... Buttrio in formazione acustica. Dopo la partecipazione a 90 Special su Italia 1 e dopo la presentazione del primo «vino timido» (il Rougero), il cantante confidenziale friulano ci presenta in anteprima anche alcuni brani tratti dal nuovo album in uscita a settembre. Sabato, alle 21, ad intrattenere il pubblico ci sarà AbbA show, due ore in cui vengono proposte le canzoni più famose della band svedese, suonate e cantate rigorosamente dal vivo, ma non solo. Un vero e proprio spettacolo, con coreografie, cambi costume, effetti scenici... tutto rigorosamente Abba, per essere coinvolti nei mitici anni ’70. Ed infine, domenica sera, alle 21, "Innocenti Evasioni - Omaggio a Lucio Battisti" con un repertorio che va dagli esordi al Cantagiro fino all'ultimo periodo del sodalizio Battisti - Mogol, al quale verrà comunque riservata una particolare attenzione. Lo spettacolo ricrea l'atmosfera coinvolgente e spensierata dei concerti del grande cantautore spaziando dalle indimenticabili ballate, al rock d'avanguardia, alle atmosfere disco di fine anni '70. www.luciobattistitributeband.it

Maggiori info, qui.