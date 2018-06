Rubano una bicicletta e la mettono in vendita su internet: denunciati

CIVIDALE DEL FRIULI – Ruba una bicicletta e la mette in vendita su internet, ma viene scoperto. E’ successo a Rualis di Cividale dove il proprietario di una mountain bike del valore di oltre 3 mila euro, dopo averne subito il furto, ha trovato un annuncio di vendita on line con la sua bici che veniva svenduta a un terzo del suo valore, circa 1.000 euro. A quel punto il 33enne si è rivolto al Commissariato di Polizia di Cividale denunciando l’accaduto. A darne notizia è il Gazzettino.

Gli investigatori decidono di organizzare un finto appuntamento per l’acquisto della bici e così si presentano all’appuntamento. Ad attenderli ci sono due cugini colombiani, uno di 22, residente a Rualis di Cividale, l’altro di 19 anni, di Tavagnacco, che portano la mountain bike rubata. Scatta così la trappola e anziché ricevere i soldi, i due si ‘beccano’ una denuncia a piede libero per ricettazione. A quanto pare il colombiano si sarebbe giustificato con la necessità di disporre di una somma di denaro in tempi rapidi.