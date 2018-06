Con due anfore romane in casa: 57enne denunciato

TERZO DI AQUILEIA – Teneva in casa due anfore romane come se nulla fosse, ma qualcuno le ha notate e ha avvisato i carabinieri. Per questo un 57enne di Terzo d’Aquileia è stato denunciato a piede libero per possesso illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. Il provvedimento è stato notificato dai militari della stazione di Villa Vicentina.

NESSUNA SPIGAZIONE SULLA PROVENIENZA DEI DUE OGGETTI - Nel corso di una perquisizione domiciliare, avvenuta giovedì 7 giugno, l’uomo non è stato in grado di giustificare la presenza dei due oggetti nella propria abitazione, non possedendo alcuna documentazione su eventuali acquisti. E’ probabile che l’uomo si sia imbattuto nelle due anfore e che dopo averle estratte dal terreno nella zona di Aquileia, le abbia ripulite e utilizzate per abbellire la propria abitazione. Ma saranno i carabinieri a stabilirlo.

SI ATTEWBDE LA DATAZIONE - Del ritrovamento è stato avvisato anche il Nucleo tutela del patrimonio culturale di Udine, che è al lavoro per datare con esattezza le due anfore.