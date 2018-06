Chiazza oleosa sul fiume Corno: allarme Porto Nogaro

SAN GIORGIO DI NOGARO – Una chiazza oleosa è comparsa, nella mattinata di giovedì 7 giugno, nella zona del canale di Porto Nogaro. L’allarme è scattato verso le 9. Immediato l’intervento della Guardia Costiera, impegnata a contenere il più possibile lo sversamento sul fiume Corno. Sul posto anche i volontari della Protezione Civile e i tecnici del Comune di San Giorgio, che hanno contribuito a posizionare dei panni assorbenti.

Sono in corso le verifiche per capire da dove sia arrivata la chiazza e da che sostanze sia formata. Per questo è stato coinvolto anche il personale dell’Arpa. Il fatto è avvenuto in prossimità della banchina Margreth.