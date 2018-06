Modulblok forma e assume gli ingegneri del futuro

PAGNACCO - Modulblok, colosso friulano della produzione di sistemi di stoccaggio e logistica, collabora con il professor Eric Puntel, docente del corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile all’Università di Udine, titolare della cattedra ‘Plasticity and stability of structures’. Una partnership nata per permettere ai giovani studenti dell’ateneo udinese di applicare concretamente le nozioni apprese sui libri e approfondire, secondo il metodo 'learn by doing', le tematiche legate ai sistemi strutturali nel settore della logistica, oggetto della tesi dei ragazzi. Tirocini e stage aziendali, così delineati, hanno dato l’opportunità a giovani brillanti menti con una solida preparazione accademica, da un lato di imparare e crescere professionalmente e, dall’altro, di assicurarsi un lavoro. Infatti il 100% dei neolaureati, una volta terminata la magistrale, è stato assunto da Modulblok.

RECLUTAMENTO DI NUOVI TALENTI - I giovani, per Modulblok, sono una risorsa chiave per rispondere alle esigenze di un mercato competitivo, di nicchia e che richiede costantemente figure professionali specializzate. E proprio per questi motivi, Modulblok ha deciso di reclutare nuovi talenti tra i banchi dell’ateneo friulano da inserire nel proprio pool di ingegneri siglando un accordo con il neocostituito ‘Punto Impresa’: uno sportello aperto l’8 marzo dall’Università di Udine che mira a diventare il punto di contatto preferenziale per le imprese che hanno la necessità di collaborare con l’università udinese su ricerca, didattica e inserimento dei giovani in ambito lavorativo. Un chiaro vantaggio anche per il Friuli Venezia Giulia, territorio verso il quale da sempre Modulblok sente un forte legame che si concretizza in responsabilità sociale d’impresa. La mission aziendale concilia infatti gli obiettivi prettamente economici con l’adozione di una politica di sostenibilità anche in termini di ricerca e formazione dei giovani che vivono e studiano in regione.

I COMMENTI - «La qualità della didattica dell’Ateneo di Udine è mirata alla formazione di professionisti preparati, pronti all’ascolto e veloci nell’apprendimento: ciò che le imprese cercano con grande interesse. L’insegnamento del lavoro è, invece, un compito che spetta alle aziende stesse - ha precisato Tito Cudini, Chief Structural Engineer in Modulblok -. Eric Puntel, per il quale nutro un profonda stima professionale, ha selezionato per la nostra azienda studenti brillanti che, con la loro preparazione, hanno portato un reale vantaggio competitivo in azienda».