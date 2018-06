Attende il bus ma si sente male: lo salvano due medici che passavano di lì per caso

UDINE - L’attesa alla fermata del bus, il caldo e l’afa. Sono forse state queste le cause che hanno causato un malore a un signore di 87 anni. Mancava una manciata di minuti alle 11 di mercoledì 6 giugno, quando, alla fermata di via Forni di Sotto, l’anziano è rovinato a terra provocandosi, per giunta, una profonda ferita alla testa. Provvidenziale l’intervento di un medico, un cardiologo che passava di lì per caso. Il dottore, visto l’uomo si è precipitato a soccorrerlo.

I SOCCORSI - Grazie all'aiuto di alcuni passanti, il medico ha messo l’uomo in posizione di sicurezza, valutato i parametri vitali e prestando le prime cure, come anticipato dal Messaggero Veneto. In quel frangente (tutto è avvenuto in pochi minuti) sul posto, sempre casualmente, è arrivata un’altra dottoressa, sempre una cardiologa, che ha aiutato il collega. Insieme i due sanitari hanno atteso l’ambulanza che caricato il paziente lo ha trasportato in ospedale. L’87enne è stato ricoverato nel reparto di medicina d'urgenza. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. I medici attenderanno ancora qualche giorno prima di sciogliere la prognosi.