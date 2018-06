Gli eventi in programma venerdì 8 giugno

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma l'8 giugno, a Udine e provincia, eccoli.

Al via la 36^ Sagre a Felet

Torna la Sagre a Felet. L’appuntamento, a Feletto Umberto, è per l’uno, 2,3, giugno, ma anche per il fine settimana seguente, 8, 9, 10 e quindi per il 15, 16,17 giugno. Dopo un anno di obbligato stop la sagre festeggia quest’anno il suo 36° ‘compleanno’ e si appresta ad offrire tre fine settimana ricchi di appuntamenti cn tanta musica, sport e appuntamenti per i giovani. Info, qui.

Torna ‘Fieste di privemere’ sul Monte di Buja

L’attuale ‘Fieste di privemere’ (2, 3, 8, 9, 10 giugno 2018) è meta ambita per visitatori provenienti da tutto il Friuli e anche dal vicino Veneto non mancano le comitive di amici provenienti dalla Slovenia e Austria attirati dai nostri sapori e gusti Tipicamente Friulani. Info, qui.

Fiera dei Vini di Buttrio

Venerdì 8 giugno, alle 17, poco prima che si alzi il sipario sull'edizione numero 86 della Fiera dei vini di Buttrio, Ersa e Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia presenteranno in conferenza stampa il marchio ‘Cuore caprino’ approfittando della splendida cornice della kermesse a villa di Toppo Florio. Il marchio si propone di valorizzare l'esperienza delle aziende regionali che si dedicano all'allevamento di animali caprini e alla trasformazione del loro latte in prodotti caseari, 100% Fvg Un tentativo in più, quello fatto a quattro mani da AaFvg ed Ersa, per tentare di salvaguardare e promuovere il settore lattiero-caseario regionale e la zootecnia che sta a monte. I dettagli del marchio, cui a oggi hanno aderito 8 aziende forti complessivamente di quasi 600 capi di bestiame, saranno illustrati in conferenza stampa venerdì. Yuri gli eventi, qui.

Melanomi, le differenze che contano

Venerdì 8 giugno, alle 17, nel Salone centrale di Palazzo Kechler, in piazza XX settembre 14, a Udine è in programma un incontro dal titolo: ‘Melanomi, le differenze che contano’. Un incontro dedicato a tutti. Un team medico risponderà a tutte le domande per approfondire tematiche inerenti la patologia, la nutrizione, gli stili di vita e il benessere emotivo con risposte e consigli pratici.

AperiNoir

Venerdì 8 giugno al Cinecity di Lignano alle 20 si chiude la rassegna dedicata al Noir e curata da Cinemazero. Un doppio appuntamento da non perdere, con l’AperiNoir – con cui si celebrerà il 30ennale dell’Associazione Le Donne del Vino FVG: una degustazione di vini rigorosamente ‘neri’ del territorio friulano – che anticipa I diabolici di Henri-Georges Clouzot, con Simone Signoret, Paul Meurisse, Charles Vanel (Francia, 1954, 110’). Moglie e amante di un direttore di collegio si mettono d'accordo e lo affogano nella vasca da bagno. Ma il cadavere scompare e i colpi di scena non si contano. Con un ottimo ritmo e una suspense ininterrotta, questo dramma criminale si srotola attorno alle due bravissime protagoniste, che catturano lo spettatore. Il calendario di Lignano Noir continua con altre iniziative, che è possibile conoscere sul sito www.lignano.org.

Simposio Internazionale di Scultura su Pietre Fvg

Un nuovo inizio per il Circolo Culturale Il Faro con nuovi Paesi presenti al 21° Simposio Internazionale di Scultura su Pietre del Friuli Venezia Giulia, il cui brindisi inaugurale è previsto per venerdì 8 giugno, alle 19, alla Sala Consiliare di Reana del Rojale. Info, qui.

Il miele sulla cruna

Il tema dell’emigrazione e dei migranti trattato attraverso l’arte sonora. E’ pronta la seconda anteprima della rassegna internazionale di arte sonora Il suono in mostra, questa volta in concomitanza con La notte dei lettori di Udine e in collaborazione con Bottega Errante e con il Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine ONLUS. La sound art si presta a veicolare dunque un tema di scottante attualità e dai risvolti umani e sociali. L’8 giugno alle 20.30 alla Libreria Martincigh di via Gemona a Udine verrà inaugurata una installazione di arte sonora del duo Antonio Della Marina - Alessandra Zucchi dal titolo Il miele sulla cruna. L’installazione consiste in letture acusmatiche di lettere scritte da migranti presenti nella nostra regione. La rassegna internazionale Il suono in mostra partirà ufficialmente il 16 giugno: www.ilsuonoinmostra.it.

Chiude la sua stagione Salotto musicale del Fvg

Si conclude con una serata speciale la stagione 2017-2018 del Salotto Musicale del Fvg: venerdì 8 giugno, alle 21 in Villa Aurora a Fagagna sarà l’ultima occasione per potersi godere la musica insolita proposta dall’Associazione CoroPOPmagico, che con i suoi appuntamenti offre ogni mese l’esperienza, unica in regione, di ascoltare composizioni raramente fruibili dal vivo. Info, qui.

‘La notte dei Lettori’

Tutto pronto per la quinta edizione de ‘La notte dei Lettori’, il grande evento (in programma l'8 e il 9 giugno) che proporrà una sessantina di appuntamenti da scoprire in 14 stazioni della lettura sparse in tutta Udine. Per saperne di più, qui.