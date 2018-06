Al via la 9^ Haiti Fun Run a Feletto Umberto

FELETTO - Nuoto e bicicletta sono stati protagonisti delle Corse per Haiti già disputate in questo 2018. Nel fine settimana, domenica 10 giugno 2018, è la volta della corsa a piedi, in occasione della 9a edizione della Haiti Fun Run, inserita nel contesto della 36ma ‘Sagre a Felét’, a Feletto Umberto di Tavagnacco, e della terza Festa dello sport del Comune dell'hinterland udinese.

L'EVENTO, organizzato dall'Asd Chiarcosso Help Haiti in collaborazione con la Pro Loco CIL di Feletto Umberto ed il patrocinio del Comune di Tavagnacco, è una marcia ludico motoria non competitiva articolata su tre diversi percorsi di 8 chilometri, 14 km e 21 km, a scelta dei partecipanti. Il ritrovo dei podisti è fissato per domenica mattina, dalle 7.30, nella centralissima piazza Libertà, a Feletto Umberto, dov'è allestito anche il tavolo delle iscrizioni. La partenza dei serpentoni di atleti, a seconda del chilometraggio scelto, è fissata tra le 8 e le 9.

I PERCORSI, nel territorio tavagnacchese e nei Comuni limitrofi insistono su strade asfaltate, sterrate e sentieri, per una perfetta domenica mattina a passeggiare, marciare o correre, peraltro sotto l'egida della Fiasp (Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti) in mezzo alla natura, a due passi dalla città.

LA HAITI FUN RUN è il quarto grande appuntamento del 2018 con le Corse per Haiti. L'Asd Chiarcosso Help Haiti ha già archiviato la ‘Nuoto per Haiti’ del 8 aprile, la Granfondo e la Cicloturistica del 13 maggio, con enorme soddisfazione, dato il numero di partecipanti e l'adesione di tutti alla solidarietà espressa dal Progetto Kay, il piano dell'associazione udinese volto a costruire sull'isola caraibica una struttura di accoglienza. Anche la Haiti Fun Run di domenica risponderà all'iniziativa benefica a sostegno del ‘Progetto Kay’: l'obiettivo dell'Asd Chiarcosso è quello di coinvolgere il maggior numero di podisti per avvicinarsi sempre di più al momento della definitiva inaugurazione della struttura sull'isola di Haiti.

Tutte le informazioni sulle corse per Haiti e sulle iniziative di solidarietà della Chiarcosso Help Haiti sono disponibili sul sitto www.helphaiti.it . L'evento successivo, dopo la Haiti Fun Run, sarà la Attimis Marathon Bike per Haiti, a calendario il 15 luglio.