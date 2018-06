Centro estivo ‘La Corte delle Favole’ alla Corte Culturale di Osoppo

OSOPPO - Si è da poco conclusa la stagione del Teatro della Corte e Anà-Thema Teatro sta pensando all’estate e quest’anno, non sarà presentato solo un cartellone di eventi per animare le calde serate estive ma partirà anche la nuova edizione del centro estivo ‘La Corte delle Favole!’.

CENTRO ESTIVO - Anà-Thema ha preparato per i ragazzi dai 3 ai 10 anni un percorso di gioco, divertimento e crescita culturale attraverso le arti e lo sport che inizierà il 25 giugno e proseguirà fino al 3 agosto alla Corte Culturale di Osoppo (ingresso 8.15/8.30 – uscita 13/13.15). Il centro estivo ‘La Corte delle Favole’ persegue la finalità di sostegno ai genitori che, nel periodo estivo, svolgono attività lavorativa e, nel contempo, intendono fornire al bambino un ambiente permeato da uno spirito di creatività, nel gioco, che si differenzia da quello tipicamente scolastico in quanto svincolato dalla programmazione curricolare. Il progetto del ‘Centro Estivo-La Corte delle Favole’ è quindi, attento a fare percepire al bambino il clima del tempo di vacanza attraverso esperienze ludico creative, manipolative, psicomotorie, organizzate e coordinate da operatori con esperienze maturate nel settore giovanile attuando il giusto equilibrio tra attività ludiche, animazione, giochi di squadra e laboratori. Saranno avviate tante attività settimanali come la botanica nell'Orto, il truccabimbi, la ginnastica, le letture animate in biblioteca e tanti giochi!

METODO - La caratteristica del servizio è la convinzione che durante questo seppur breve periodo estivo, i bambini possano sviluppare abilità di socializzazione, educazione all’altruismo e abilità creative, divertendosi con i coetanei negli spazi della Corte Culturale di Osoppo. Si ritiene indispensabile, affinchè le attività del centro possano assumere valenze educative, che l’esperienza non sia vissuta dal bambino come un fatto occasionale ma che diventi una continua avventura della quale sarà protagonista attivo e in cui potrà dare libero sfogo alla propria fantasia e, contemporaneamente, imparare a finalizzare le proprie energie al raggiungimento di una meta precisa. In questo modo si conferisce pieno valore pedagogico anche ad una attività di così breve durata. La metodologia adottata si basa sull'esperienza diretta del bambino attraverso laboratori tematici nei quali poter sperimentare in prima persona comportamenti, azioni e sensazioni per diventare così consapevoli della propria identità.

Le iscrizioni al Centro Estivo sono già aperte e si possono fare presso l’ufficio IAT di Osoppo (ufficio turistico in piazza Napoleone 5). Per informazioni 04321740499 | 345.3146797 | info@anathemateatro.com |