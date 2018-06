Gli eventi in programma sabato 9 giugno

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 9 giugno, a Udine e provincia, eccoli.

21° Simposio Internazionale di Scultura su Pietre del Fvg

Un nuovo inizio per il Circolo Culturale Il Faro con nuovi Paesi presenti al 21° Simposio Internazionale di Scultura su Pietre del Friuli Venezia Giulia. Al Parco Sculture di Vergnacco, come ogni anno, gli scultori realizzeranno le loro opere fino al 24 giugno e durante il giorno, dalle 9 alle 19, sarà possibile seguire il loro lavoro. Info, qui.

‘La notte dei Lettori’

Tutto pronto per la quinta edizione de ‘La notte dei Lettori’, il grande evento (in programma l'8 e il 9 giugno) che proporrà una sessantina di appuntamenti da scoprire in 14 stazioni della lettura sparse in tutta Udine. Info, qui.

Premio Arte Coseano

Colori, disegni, musica, cultura e gusto sono gli elementi caratterizzanti del Premio Arte Coseano giunto alla 19ª edizione che si svolgerà il 9 e 10 giugno 2018. Per saperne di più, qui.

Risonanze ‘scende’ in città: anteprima al Castello di Udine

Risonanze scende in città. Sabato 9 giugno, alle 21, il Salone del Parlamento del Castello di Udine ospiterà l’anteprima del Festival in programma dal 14 al 17 giugno a Malborghetto-Valbruna. Nel capoluogo friulano si esibirà la Theresia Youth Orchestra diretta dal maestro Claudio Astronio. Info, qui.

Torna ‘Fieste di privemere’ sul Monte di Buja

L’attuale ‘Fieste di privemere’ (2, 3, 8, 9, 10 giugno 2018) è meta ambita per visitatori provenienti da tutto il Friuli e anche dal vicino Veneto non mancano le comitive di amici provenienti dalla Slovenia e Austria attirati dai nostri sapori e gusti Tipicamente Friulani. Info, qui.

Al via la 36^ Sagre a Felet

Torna la Sagre a Felet. L’appuntamento, a Feletto Umberto, è per l’uno, 2,3, giugno, ma anche per il fine settimana seguente, 8, 9, 10 e quindi per il 15, 16,17 giugno. Dopo un anno di obbligato stop la sagre festeggia quest’anno il suo 36° ‘compleanno’ e si appresta ad offrire tre fine settimana ricchi di appuntamenti cn tanta musica, sport e appuntamenti per i giovani. Info, qui.

‘Le scogliere della Carnia’: nuova mostra a Tolmezzo

Conoscere e valorizzare la storia geologica delle Alpi Carniche. Questo è l’obiettivo della mostra 'Le scogliere della Carnia. In un mare tropicale, 400 milioni di anni fa', che verrà inaugurata sabato 9 giugno, alle 18, nelle sale di Palazzo Frisacco a Tolmezzo. Maggiori info, qui.

Fiera Regionale dei Vini di Buttrio

Nel fine settimana appuntamento con la Fiera Regionale dei Vini di Buttrio, giunta all’86esima edizione e che si terrà dall’8 al 10 giugno in Villa di Toppo Florio. Il programma è qui.

L'economia della montagna friulana – Una sfida possibile

La montagna come nuovo centro nevralgico e aggregante per convegni, iniziative economiche e momenti di confronto. Con il grande «plus» di un contesto ambientale che nelle città e nelle periferie non si trova, capace quindi di assicurare un tocco in più alle iniziative promosse. È uno dei temi sui quali sarà modellata la discussione del quarto forum dedicato all'Alto Friuli e racchiuso sotto il cappello 'L'economia della montagna friulana – Una sfida possibile'. L'appuntamento, giunto alla quarta edizione, è in programma per sabato 9 giugno, dalle 9 alle 17.15 presso la sede di Innova Fvg, in via Linussio, ad Amaro (Ud).

Open day

Il 9 giugno 2018, dalle 10, Open day nella sede di Reana del Rojale, in Via L. Da Vinci 48/4 della Olmedo Special Vehicles SpA. La proprietà dell’impresa è degli eredi Quintavalli con Giuseppe, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Luca, Amministratore delegato.

BandeinPiazza

Anche quest'anno la Banda Musicale Primavera organizza la rassegna ‘BandeinPiazza’, un ciclo di concerti con la partecipazione di realtà bandistico - musicali. Sabato 9 giugno è previsto il concerto del Circolo Musicale L. Garzoni di Lignano Sabbiadoro diretto dal m.o David Facini, il 16 giugno sarà la volta della Pihalni Orkester di Tolmino (SLO) diretta dal m.o Damijan Valentinuzzi e sabato 23 giugno l'Associazione Filarmonica di San Vito al Tagliamento diretta dal m.o Simone Comisso chiuderà la manifestazione. I concerti sono ad ingresso libero e gratuito, si terranno a Rivignano nell'area della piazza Tarabane (Via Umberto I) con inizio alle 21 dove verrà allestito il palco e preparati circa 200 posti a sedere; in caso di maltempo per la serata di sabato 16 ci si sposterà nell'auditorium comunale.