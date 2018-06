Gli eventi in programma domenica 10 giugno

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 10 giugno, a Udine e provincia, eccoli.

Al via la 9^ Haiti Fun Run a Feletto Umberto

Nuoto e bicicletta sono stati protagonisti delle Corse per Haiti già disputate in questo 2018. Nel fine settimana, domenica 10 giugno 2018, è la volta della corsa a piedi, in occasione della 9a edizione della Haiti Fun Run, inserita nel contesto della 36ma ‘Sagre a Felét’, a Feletto Umberto di Tavagnacco, e della terza Festa dello sport del Comune dell'hinterland udinese. Il ritrovo dei podisti è fissato per domenica mattina, dalle 7.30, nella centralissima piazza Libertà, a Feletto Umberto, dov'è allestito anche il tavolo delle iscrizioni. La partenza dei serpentoni di atleti, a seconda del chilometraggio scelto, è fissata tra le 8 e le 9. Info, qui.

Premio Arte Coseano

Colori, disegni, musica, cultura e gusto sono gli elementi caratterizzanti del Premio Arte Coseano giunto alla 19ª edizione che si svolgerà il 9 e 10 giugno 2018. Per saperne di più, qui.

‘Diversamente Speleo’

Una giornata dedicata all'incontro tra mondo sotterraneo e la disabilità. C’è attesa per ‘Diversamente Speleo 2018’, un evento dedicato interamente alle persone disabili. L’appuntamento è per domenica 10 giugno, dalle 9 alle 13, a Villanova delle Grotte. Maggiori dettagli, qui.

'Lignano Bike Hunt': caccia al tesoro in bicicletta

Lignano è natura, mare, pineta, sport… un territorio così vario e bello che può essere visto e vissuto in molti modi diversi. Di sicuro però, grazie alle sue piste ciclabili e ai suoi bellissimi percorsi tra mare, pineta e fiume, un modo speciale di esplorarla è la bicicletta! Ecco allora che domenica 10 giugno (ritrovo in piazza Marcello D’Olivo, a Lignano Pineta) è in programma, dalle 15 (fino alle 19, circa), Lognano Bike Hunt: in questo gioco potrete muovervi a due ruote scoprendo le lunghissime piste ciclabili di Lignano e che pedalare è la migliore maniera per visitare questa meravigliosa località. Info, qui.

Fiera Regionale dei Vini di Buttrio

Nel fine settimana appuntamento con la Fiera Regionale dei Vini di Buttrio, giunta all’86esima edizione e che si terrà dall’8 al 10 giugno in Villa di Toppo Florio. Il programma è qui.

Torna ‘Fieste di privemere’ sul Monte di Buja

L’attuale ‘Fieste di privemere’ (2, 3, 8, 9, 10 giugno 2018) è meta ambita per visitatori provenienti da tutto il Friuli e anche dal vicino Veneto non mancano le comitive di amici provenienti dalla Slovenia e Austria attirati dai nostri sapori e gusti Tipicamente Friulani. Info, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20180531-514882

Al via la 36^ Sagre a Felet

Torna la Sagre a Felet. L’appuntamento, a Feletto Umberto, è per l’uno, 2,3, giugno, ma anche per il fine settimana seguente, 8, 9, 10 e quindi per il 15, 16,17 giugno. Dopo un anno di obbligato stop la sagre festeggia quest’anno il suo 36° ‘compleanno’ e si appresta ad offrire tre fine settimana ricchi di appuntamenti cn tanta musica, sport e appuntamenti per i giovani. Info, qui.

21° Simposio Internazionale di Scultura su Pietre del Fvg

Un nuovo inizio per il Circolo Culturale Il Faro con nuovi Paesi presenti al 21° Simposio Internazionale di Scultura su Pietre del Friuli Venezia Giulia. Al Parco Sculture di Vergnacco, come ogni anno, gli scultori realizzeranno le loro opere fino al 24 giugno e durante il giorno, dalle 9 alle 19, sarà possibile seguire il loro lavoro. Info, qui.