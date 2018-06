Santii, nuovissimo e ambizioso progetto artistico, a ‘La Festa in Castello’

UDINE - Viene annunciato il terzo nome che completa ufficialmente il programma de ‘La Festa in Castello’, il grande evento dedicato alla nuova scena musicale italiana che si terrà venerdì 13 luglio a Udine nel piazzale del Castello, nell’ambito dell’Homepage Festival. I biglietti (ingresso unico euro 18 più diritti di prevendita) sono già disponibili online sul circuito ufficiale Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

SANTII - Sarà il nuovissimo e ambizioso progetto artistico Santii a calcare il palco prima di Cosmo. Una band/non band ideata dai due italianissimi Miki e Alex, che avevano già dimostrato parecchio con il nome M+A, calcando perfino il main stage di Glastonbury, uno dei più importanti festival musicali, e venendo selezionati come una delle migliori novità mondiali dal The Guardian nel 2014. Tra i loro fan segnaliamo anche Joe Bastianich che in passato li aveva scelti per un evento speciale nella sua tenuta a Cividale del Friuli. A tre anni di distanza dall’ultimo ep targato M+A, a fine maggio è stato pubblicato ‘S01’, il primo disco dei SANTII, anticipato già da tre brani e due videoclip: il primo singolo Outsider feat. Rejjie Snow ha conquistato da subito le Viral 50 di Spotify in Italia, Regno Unito e Irlanda. La parte musicale dei Santii è una congiunzione di scene musicali e mondi musicali apparentemente diversi, ma attentamente gemellati dalla band: l’elettronica club europea e l hip hop e R & B americano dall’altra.

UNICA TAPPA IN FVG - ‘La Festa in Castello’ sarà l’unica occasione per vederli dal vivo in Friuli Venezia Giulia e sarà uno degli appuntamenti più importanti della loro estate, che li vedrà calcare altri prestigiosi palchi di festival in Italia. Il nuovo format ‘La festa in Castello’, dedicato alla nuova scena musicale italiana, è un evento organizzato dall’associazione culturale Homepage Festival in collaborazione con l’agenzia VignaPR e il Comune di Udine.

Info sul sito www.homepagefestival.com