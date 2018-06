Vélazquez all’Udinese con un contratto di 3 anni

UDINE – Il nuovo allenatore dell’Udinese, Julio Vélazquez, è stato presentato dal direttore generale Franco Collavino. «L’Udinese ha la necessità di iniziare un nuovo progetto con obiettivi di medio periodo – ha detto -. Velázquez va nella tradizione consolidatasi negli anni di avvicinare a Udine allenatori giovani e meno noti che portino però con sé nuove idee e un buon calcio. Velázquez è la persona giusta che coniuga la novità con la tradizione del calcio italiano. Abbiamo firmato un contratto di tre anni per lui e per il suo staff, vale a dire il suo secondo, un preparatore atletico e un match analyst. Ci tengo infine a ringraziare Igor Tudor e il suo vice Iuliano per il compito svolto nell’ultimo scorcio di campionato. A loro va il nostro ringraziamento».

LE PRIME PAROLE DEL NUOVO MISTER - «È un piacere essere qui e approfitto per ringraziare la società che ha pensato a me per questo progetto tecnico – queste le prima parole da bianconero di Julio Vélazquez –. Io e il mio team arriviamo qui con grande passione per ottenere il massimo assieme alla società e ai tifosi. Analizzando il progetto e il contesto in cui mi trovo posso dire di essere nella situazione perfetta per ottenere il meglio assieme alla società. Il calcio italiano è di alto rendimento. Proveremo a rimanere fedeli a quello che sarà il nostro gioco e per questo proveremo a creare un calcio estetico ma che fornisca anche dei risultati».

IL MERCATO - «Ho visto tutte le partite dell’Udinese di questo campionato e conosco tutti i profili dei giocatori, ci sono delle potenzialità interessanti, la squadra è versatile, ora abbiamo un mese di tempo per decidere assieme agli osservatori quali giocatori tenere. Ci serviranno persone che giochino con fame e con il cuore e che offrano sia un rendimento immediato ma che possano migliorare nel medio e nel lungo termine». Questa la posizione di mister Vélazquez sul mercato dei bianconeri.

L’IMPEGNO DEL NUOVO ALLENATORE - «Non posso promettere niente - ha chiarito Vélazquez - posso solo dire che la mia idea è quella di sviluppare un lavoro con la massima disciplina possibile: prometto ordine, rigore e disciplina cercando di fare in modo che la tifoseria sia sempre felice di venire allo stadio e che si identifichi con la loro squadra e con quello che vedono sul terreno di gioco».

LE DATE DEL RITIRO - L’inizio della nuova stagione è fissato per il 5 luglio: ci sarà un periodo di pre-ritiro a Udine dal 5 al 17 luglio mentre per il ritiro vero e proprio la squadra andrà a Sankt Veit, in Austria, a partire dal 18 luglio fino al 5 agosto.