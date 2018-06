Tempora in Aquileia: alla scoperta dell'antica città romana

AQUILEIA - E’ iniziato il conto alla rovescia per Tempora in Aquileia (dal 15 al 17 giugno). Tre giorni per rivivere lo spirito delle origini della città, grazie allo spettacolo della rievocazione storica: un viaggio nel tempo alla scoperta della storia, della tradizione e della Leggenda dell’Aquileia Antica.

Immersi nel centro storico e nelle aree archeologiche della città ci si potrà imbattere nella quotidianità di un legionario romano o in quella di un guerriero celta, nei saperi e nei sapori dell'antico mercato, nel giubilo dell'arena gladiatoria, fino a giungere alla piacevole distrazione delle danze e dei suoni che celebrano riti e libagioni. Tre giorni per rievocare la vita e i fasti di Aquileia antica ai tempi della sua fondazione. Ingresso gratuito ai campi e agli spettacoli.

Info e programma: www.temporainaquileia.eu | Facebook |