Piccolo (grande) Teatro: al Giovanni da Udine si festeggiano i 70 anni

UDINE - Un traguardo prezioso, memorabile: il Piccolo Teatro della città di Udine, istituzione per la danza, la musica e la prosa nel capoluogo friulano, festeggia il 70esimo anniversario dalla sua fondazione. E lo fa con un fitto programma formativo e di spettacoli, che culmineranno al Teatro Nuovo Giovanni da Udine martedì 12 e mercoledì 13 giugno prossimi.

MERCOLEDÌ’ 13 GIUGNO, in particolare, una serata speciale in cui all’esibizione del Piccolo Teatro Danza si aggiungeranno artisti ospiti, anche ex allievi, oggi ballerini professionisti affermati in Teatri italiani e internazionali. È il 1948, all’indomani del secondo dopoguerra, quando il Piccolo Teatro avvia il suo percorso, diventando poi Associazione culturale giuridicamente riconosciuta e con Presa d’Atto del Miur.

LA STORIA del Piccolo Teatro è legata strettamente ad alcuni dei personaggi principali della scena culturale friulana, da Bianca Valcher per la danza aRodolfo Castiglione per la prosa. Dal Piccolo Teatro nasce il Teatro Club con Castiglione e Ciro Nigris, e sempre dallo storico nucleo di promotori, conSirlene e Aldo Rinaldi, nascono l’Acad, Associazione Culturale Amici della Danza e Teatro, il periodico Udine Teatro (diretto per trent’anni da Aldo Rinaldi) e il Piccolo Teatro Danza, diretto da Sirlene Rinaldi, oggi presidente. Negli anni 70 nasce anche la Scuola sperimentale di Educazione Musicale e Strumentistica in collaborazione con Conservatorio Tomadini e Scuola Willems.

L’EVENTO - Per celebrare questo impegnativo ma appassionante viaggio, ecco il ‘Piccolo Teatro Festival 2018’, durato tutto l’anno con percorsi formativi a cura diCarlotta Zamparo (Teatro alla Scala di Milano ed Étoile del Balletto Nazionale di Marsiglia di Roland Petit), Valerio Longo (Compagnia Aterballetto di Reggio Emilia), Giacomo De Leidi (Estonian Ballet e Israel Ballet) e il Progetto Giovani–Scuola a Teatro all’Auditorium Zanon con il Piccolo Teatro Danza. Al Giovanni da Udine il 12 giugno lo spettacolo con il Piccolo Teatro Danza e la serata speciale di mercoledì 13 (info 0432.470918), in cui si uniranno gli artisti: Giacomo De Leidi e Rina Pinsky (Israel Ballet), Marco Pericoli (Accademia d’Arte Drammatica Paolo Grassi Milano),Roberto Cocconi e Anna Savanelli (Compagnia Arearea) e Patrick Ang (Powa Tribe). Inoltre Carlotta Zamparo, coadiuvata da Federica Rinaldi (giàStaatheater SemperOper di Dresda), firmerà una rielaborazione da un’idea di W. Forsythe e presenterà un’impegnativa proposta coreografica del grande Roland Petit. Flavia Romano proporrà una coreografia su musica composta ed eseguita dal contrabbassista Franco Feruglio, interpretata da Ilaria Armellini, e ci sarà un omaggio di Fabiana Dallavalle e Alessandro Rizzi coreografato da Anna Savanelli. Saranno in scena anche tutti gli allievi del Piccolo su coreografie delle insegnanti Miotti, Casarsa, Savanelli, Polito, Mondini, Patini, Dalla Vecchia. La recitazione-ragazzi è andata in scena il 3 giugno in Sala Teatrale San Marco (a cura di Bettina Carniato). L’evento gode del sostegno di Fondazione Friuli e Camera di Commercio di Udine, e del patrocinio di Comune di Udine, Teatro Club, Ert Fvg, Amici della Musica, Css Udine, Acad, Accademia Ricci.