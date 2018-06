‘Incontri con l'Autore e con il vino’ compie vent'anni

LIGNANO - Compie vent’anni la rassegna estiva degli ‘Incontri con l'Autore e con il vino’ di Lignano Pineta, promossa dall’Associazione Lignano nel Terzo Millennio e curata dallo scrittore Alberto Garlini e dal tecnologo alimentare Giovanni Munisso. Dal 14 giugno al 6 settembre, ogni giovedì alle 18.30 al PalaPineta nel Parco del Mare, appuntamento con alcuni dei maggiori protagonisti della scena letteraria nazionale. Incontri d’autore per vini d’autore: com’è d’uso nell’estate di Lignano, a ogni appuntamento il dialogo si abbinerà a una cantina del territorio.

14 GIUGNO - Il primo appuntamento degli ‘Incontri con l'Autore e con il vino’ giovedì 14 giugno con la presentazione di Lignano: ti racconto (la Nuova Base Editrice), una raccolta di racconti brevi ambientati nella città balneare frutto dell'estro narrativo dei partecipanti al corso di scrittura creativa nel 2017 organizzato dall'Associazione Lignano nel Terzo Millennio e curati da Alberto Garlini.

21 GIUGNO ci si sposta al Centro Kursaal, sempre alle 18.30, con il vincitore del Premio Hemingway 2018 nella sezione fotografia Francesca Della Toffola, autrice del volume Accerchiati Incanti (Punto Marte). Nel passaggio epocale dalle impronte chimico-fisiche a quelle elettroniche la fotografia offre sorprendenti e magiche possibilità di visualizzazione, non solo della realtà corporea ma del pensiero e dei sogni. L’autrice dialogherà con Italo Zannier. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Il Premio Hemingway 2018.

28 GIUGNO - Terzo appuntamento degli ‘Incontri’, giovedì 28 giugno, con Li Noleggio autore di Preda (Cierre grafica). Protagonista di questo romanzo Leena Halonen, una ragazza che ha vissuto la sua infanzia nelle foreste innevate e che ha imparato l'arte della sopravvivenza.

5 LUGLIO - Si prosegue giovedì 5 luglio con Andrea Di Robilant e il suo Autunno a Venezia. Hemingway e l’ultima musa (Corbaccio), in collaborazione con Premio Hemingway. Un racconto che inizia dal ritorno in Italia dopo vent’anni di Hemingway, un viaggio nell’Italia del dopoguerra che durerà otto mesi.

12 LUGLIO - Si può dilatare la giovinezza? E invertire il processo di invecchiamento? La risposta è sì, l'età non è uguale per tutti. Lo racconta giovedì 12 luglio Eliana Liotta, autrice di L’età non è uguale per tutti (La Barca di Babele). Nel suo libro spiega come educare se stessi a restare giovani, nel corpo e nello spirito, in base alle ricerche scientifiche più attendibili. A 30, 50 o 70 anni. E, per la prima volta in Europa, il tema è affrontato grazie al contributo multidisciplinare di medici e ricercatori di un grande centro clinico e di ricerca: l'ospedale universitario Humanitas.

19 LUGLIO, Matteo Bussola presenta La vita fino a te (Einaudi): Dopo il successo di Notti in bianco, baci a colazione, l’autore ha scritto un libro sull'amore di coppia. Vissuto, immaginato, sperato, fallito. L'amore che «non ti completa, ma ti comincia». Matteo Bussola riconosce ciò che di straordinario si annida nelle cose ordinarie perché le guarda come se accadessero per la prima volta, come se sentisse sempre la vita pulsare in ogni cellula. Ed è con quello sguardo che racconta di relazioni sentimentali, l'istante in cui nascono, il tempo che abitano

26 LUGLIO - L’esercizio del distacco (Bollati Boringhieri) è il nuovo libro di Mary Barbara Tolusso, che lo presenta al pubblico di Lignano giovedì 26 luglio. Questo romanzo ha una storia breve, ma che non lascia mai il lettore. E una volta chiuso, l’eco resta a lungo.

2 AGOSTO appuntamento con Igor Sibaldi e il suo saggio Resuscitare (Mondadori), in cui l’autore affronta il tema della resurrezione come esercizio psicologico e concreta possibilità esistenziale.

9 AGOSTO - L’esordio letterario di Enrico Galiano, Eppure cadiamo felici, è stato il libro rivelazione del 2017. Dopo aver sbaragliato le classifiche per settimane, presto diventerà un film. Il plauso della stampa e dei lettori è stato unanime. E l’autore continua ad essere un insegnante ‘celebrità’ sulla rete. Giovedì 9 agosto, Enrico Galiano sarà al Palapineta con Tutta la vita che vuoi (Garzanti), il nuovo romanzo in cui i tre protagonisti adolescenti parlano di loro stessi.

16 AGOSTO - ‘Uomini di parola’. Non può che titolarsi così l’incontro di giovedì 16 agosto con Mauro Corona e Luigi Maieron, due amici della rassegna letteraria lignanese. Musica e parola si fondono per un dialogo intrecciato fra ambiente, crisi economica, rapporto dell’uomo con la natura, ricerca delle proprie radici, omaggio alla terra di origine. Temi cari ai due autori, che hanno affrontato anche in Quasi niente – scritto a quattro mani – Te lo giuro sul cielo, il nuovo romanzo di Luigi Maieron e in Confessioni Ultime di Mauro Corona.

23 AGOSTO torna al Palapineta Gian Mario Villalta con il suo ultimo romanzo Bestia da latte (SEM editore).

30 AGOSTO, Federico Moccia presenta Tre volte te (Casa Editrice Nord). Tre metri sopra il cielo è stato un fenomeno unico, che ha superato i confini editoriali per entrare nel vissuto di chi lo ha letto. E, adesso, dopo Ho voglia di te, i protagonisti tornano a raccontarci la loro storia. Sono diventati adulti, sono cambiati, hanno imparato dagli errori del passato.

6 SETTEMBRE - Gran finale degli ‘Incontri con l'Autore e con il vino’ giovedì 6 settembre assieme ad Antonio Caprarica e al suo Royal baby. Vite magnifiche e viziate degli eredi al trono (Sperling & Kupfer).