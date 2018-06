Aria di Festa 2018: esperienze all’aria aperta alla scoperta di San Daniele

SAN DANIELE - Anche quest’anno in occasione di Aria di Festa a San Daniele, Alpsndown.com porterà i visitatori alla scoperta del territorio di San Daniele con il suo ricco ventaglio di avventure all’aria aperta. Escursioni in canoa canadese, rafting, canyoning, passeggiate naturalistiche, tour in carrozza d’epoca saranno l’occasione per immergersi in paesaggi inediti navigando fiumi, scendendo torrenti, esplorando angoli nascosti o facendo un tuffo indietro nel tempo tra ville storiche e castelli.

ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA - Nelle giornate di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 giugno, in occasione di Aria di Festa, Alpsndown.com – Sport & Adventure Booking - proporrà numerose attività all’aria aperta adatte a tutti per trascorrere una giornata diversa all’insegna dell’avventura nel territorio di San Daniele.

ARIA DI FESTA, storica manifestazione enogastronomica regionale giunta ormai alla 34esima edizione e che vede come protagonista il Prosciutto di San Daniele, si estenderà oltre i confini della città per un’esperienza a 360 gradi, in cui la tradizione culinaria si integra perfettamente con l’attività fisica e con il benessere che solo un’immersione totale nella natura sa regalare. Si potrà così scendere in canoa canadese o con il gommone tra i rami intrecciati del fiume Tagliamento, lasciandosi trasportare dalla corrente. Oppure scoprire il torrente Arzino dall’interno con il canyoning, calandosi, tuffandosi e scivolando sulle rocce oppure dall’esterno, camminando immersi nel fresco bosco ed ammirando le sue suggestive cascate.

ESPERIENZE UNICHE che uniscono allo sport e alla giusta dose di adrenalina, anche una componente naturalistica e paesaggistica. Grazie alla profonda conoscenza del territorio, le guide saranno sono in grado di far apprezzare ogni particolare dell’ambiente circostante raccontandone storia, caratteristiche naturalistiche e curiosità di vario tipo. Per chi invece preferisce esperienze più tranquille, Alpsndown.com organizza tour in carrozza d’epoca per far vivere un'esperienza originale e di altri tempi, attraverso campagne e vigneti per raggiungere Ville storiche e castelli e riscoprire i ritmi lenti ormai lontani dal vivere quotidiano.

Per ulteriori informazioni: info@alpsndown.com | alpsndown.com |