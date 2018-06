Andrea Poggio a Terenzano per la Fieste dal Pais

TERENZANO - In occasione della nuova edizione di ‘Fieste dal Pais’, due giorni di musica, spettacolo, e divertimento, in programma a Terenzano, il 25 agosto, è previsto un appuntamento immancabile: Andrea Poggio si esibirà in un concerto, a ingresso gratuito.

POGGIO - Il suo singolo ‘Miraggi Metropolitani’ sta spopolando in tutte le principali radio ed estratto dall'album Controluce. ‘Controluce’ arriva dopo tre anni di scrittura, segnando per Poggio il passaggio da una realtà ben strutturata quale i Green Like July (il suo ex gruppo) alla navigazione in solitaria. Nove i pezzi in scaletta, nove episodi che definiscono piuttosto bene il campo da gioco in cui Andrea ha deciso di specializzarsi, il pop di cui sopra, qui ridotto al minimo, melodicamente molto chiaro e diretto ed arrangiato in modo da mettere sempre in risalto le interpretazioni quasi nobili di Poggio stesso, sempre molto delicato nell’affrontare un suono così scandalosamente pop e che può vantare collaborazioni illustri del pop italiano quali Baustelle e Calibro 35.