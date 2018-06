Doppia manifestazione sportiva a scopo benefico, nel fine settimana

TRIESTE - Presentata in Municipio la doppia manifestazione sportiva che si terrà sabato 9 giugno, nei campi all'aperto del Sokol, denominata ‘4° Beach Volley e 2° Street Baskeball, in programma dalle 10 al tramonto, e il ‘2° Trofeo Conad Superstore Duino’, la gara podistica regionale Fidal Fvg di 9,7 chilometri che si svolgerà domenica 10 giugno, con partenza alle 9.30. È prevista inoltre una marcia ludico-motoria a passo libero non competitiva, nordic walking e dog run su percorsi di 4,3, 7,5 o 9,7 chilometri con partenza alle 9.35 dal Conad Superstore di Duino. La manifestazione è realizzata dalla Società ‘Conad Supermercato Sistiana di Bossi Alessandro’ in collaborazione con l'ASD Gruppo Generali Trieste. Quest'anno lo scopo della manifestazione è la raccolta fondi a favore del reparto oncologico dell'Ospedale Maggiore di Trieste.

LA MANIFESTAZIONE si svolgerà domenica 10 giugno, con partenza e arrivo nei pressi del Conad Supersatore Duino e si articolerà su tre eventi: la gara di corsa competitiva regionale FIDAL di circa 10 km inserita nel calendario del trofeo Provincia di Trieste e valida come prova punti della società; la marcia ludico motoria a passo libero, aperta a tutti, su diversi percorsi della lunghezza di 4, 7 oppure 10 chilometri, a scelta del partecipante; la dog run.

LA NOVITÀ di quest'anno sarà la giornata di sabato 9 giugno, sempre in collaborazione con l'Asd Generali, in cui verranno organizzati, dalle 10 al tramonto, dei tornei di Beach Volley e Street Basket 3 contro 3, nel campo del Sokol ad Aurisina. Rosa Balanzin e Daniela Cola hanno parlato di un percorso iniziato due anni fa che ha avuto grande riscontro. Il ricavato dell'evento organizzato nel 2017 a favore dell'Ospedale Burlo Garofolo, ha permesso l'acquisto di un monitor fetale per la sala parto e a breve anche di un'autovettura medicale.

L'INTERO RICAVATO derivante dalle quote d'iscrizione dei partecipanti oppure da donazioni libere di enti, società e privati, sarà devoluto all'Ospedale Maggiore, reparto oncologico, per l'acquisto di un macchinario per ecografie che, come ha spiegato la dott. Guglielmi, servirà nell'attività quotidiana di diagnosi immediata sui pazienti. Le donazioni in denaro possono esser fatte tramite bonifico bancario sul conto Iban IT18K0307502200CC0010272198 presso Banca Generali intestato all'Asd Gruppo Generali Trieste con causale ‘Donazione pro Ospedale Maggiore’.

Tutte le informazioni, regolamenti e iscrizioni sul sito: www.asdgeneralitrieste.it.