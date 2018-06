Udine, scontro tra una Porsche e un motorino: ferito un 17enne

UDINE – Un ragazzo di 17 anni, in sella a una Cagiva Mito, è rimasto ferito in seguito a un incidente verificatosi all’intersezione tra via D’Artegna e via Monte Grappa. Il fatto è avvenuto venerdì mattina. Il motorino si è scontrato con una Porsche guidata da un 65enne di Udine.

Come hanno reso noto gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuti sul luogo per i rilievi, il motociclo percorreva via Monte Grappa in direzione via Planis quando, all’altezza di via D’Artegna, è avvenuto lo scontro, con il mezzo a due ruote che è finito contro la parte posteriore sinistra dell’auto.

Il 17enne è finito a terra ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118. Per precauzione è stato accompagnato all’ospedale di Udine.