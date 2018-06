Chiusa l'operazione 'Oro Rosso' con l'arresto di 12 romeni

UDINE - Con l’arresto eseguito in Romania dalla locale Polizia, in regime di cooperazione internazionale, degli ultimi 5 romeni sui quali pendeva l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Udine, ultimo dei quali avvenuto lo scorso 4 giugno, si è definitivamente conclusa l’indagine che ha già portato, lo scorso mese di ottobre, il personale delle compagnie dei carabinieri di Cividale del Friuli e di Gradisca d’Isonzo, a dare esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 21 indagati ritenuti responsabili a vario titolo, di furto aggravato, continuato e in concorso in Italia e di ricettazione all’estero. All’epoca gli arresti, 5 per quanto attiene al territorio nazionale, hanno interessato le province di Udine e Torino, mentre per quanto concerne l’estero, sono stati eseguiti complessivamente 7 provvedimenti di arresto a fini estradizionali in Romania, Svezia e Germania. Inoltre, sono stati richiesti dalla Procura di Udine, a mezzo rogatoria, all’autorità giudiziaria romena, diversi provvedimenti di perquisizione e di sequestro per consentire il recupero di numerosi pannelli fotovoltaici nella disponibilità di alcuni indagati, per un valore complessivo di oltre 300.000 euro.

FURTI NEI PARCHI FOTOVILTAICI - Le due indagini hanno avuto diversi punti di tangenza: i furti riguardavano sempre parchi fotovoltaici. Un gruppo si era specializzato nel furto di rame, mentre il secondo prelevava direttamente i pannelli installati negli insediamenti produttivi. Si trattava di criminalità ‘itinerante’ che aveva il medesimo modus operandi: il tutto era preceduto da un sopralluogo da parte di un conoscitore d’area, dall’individuazione dell’obiettivo, dalla ‘preparazione’ attraverso la disattivazione dei sistemi d’allarme e la preparazione di varchi nella recinzione ed infine l’asportazione e l’immediato abbandono del luogo. I soggetti erano tutti cittadini romeni, alcuni stanziali presso il campo nomadi di Torino via Germagnano, altri provenienti direttamente dalle città di residenza Arad – Drobleta e Ilovat. Il materiale asportato il giorno stesso o quello successivo era già recapito a domicilio, il rame portato in strutture compiacenti in provincia di Torino, i pannelli in Romania attraverso i valichi di terra di Gorizia e di Trieste. Data la natura del materiale da asportare (voluminoso e pesante) si registrava la contemporanea presenza di diversi furgoni e di numerosi soggetti. In una circostanza, hanno partecipato al furto almeno 12 persone.