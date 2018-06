Ripartito il servizio marittimo Saf che collega Marano a Lignano

MARANO LAGUNARE - Atteso e sempre gradito, è ripartito dal 9 giugno il servizio marittimo di Ssf che collega Marano a Lignano con 4 tratte al giorno, più una corsa serale ogni weekend in alta stagione. Come ogni estate, dunque, Saf propone un tragitto via mare (la traversata dura 40 minuti) ideale per chi desidera evitare di mettersi in auto per raggiungere la località balneare: si può prendere il bus da Udine, destinazione Marano, e poi imbarcarsi in motonave, unendo così la comodità di non mettersi alla guida al relax di una piacevole gita in laguna. Giunti a Lignano i bus urbani Saf garantiscono poi i collegamenti con qualunque zona della città. Lunga 22 metri, 130 posti su due ponti, varata da pochi mesi, l’elegante 'Rosa dei venti' ha un capiente vano esterno per il trasporto bici.

SPAZIO ALLE BICI - Quest’anno la motonave è ancora più capiente e offre maggiore spazio riservato al trasporto delle biciclette. «Il servizio pubblico marittimo Marano-Lignano, in funzione dal 2001, nel corso del tempo ha guadagnato sempre più apprezzamento e più passeggeri, al punto da concretizzare l’utilizzo di un mezzo più grande per soddisfare la domanda», ha spiegato il direttore Paolo Zaramella.

«Un servizio di trasporto pubblico molto importante dal punto di vista turistico - ha aggiunto l’ad Alberto Toneatto -, che fornisce supporto al territorio, permettendo di valorizzare la laguna ma anche l’entroterra, arricchendo il pacchetto turistico che la regione offre». Comodità, bellezza del tragitto, niente code nel traffico: questo coniuga il servizio della Saf secondo l’assessore regionale alle infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti: «Se gli utenti aumentano vuol dire che il servizio funziona – ha affermato all’inaugurazione della motonave a Marano l’assessore -; andare al mare in barca, invece che in auto, navigando in laguna significa fare una piacevole gita che valorizza anche l’entroterra, perché non c’è solo spiaggia e ombrellone, ma anche un territorio per molti turisti tutto da scoprire». Alla cerimonia erano presenti anche l’assessore del comune di Marano Monica Boscolo, il presidente di Lisagest Loris Salatin, Promoturismo Fvg, la famiglia Zentilin della 'Rosa dei venti'.

GLI ORARI - A partire dal 9 giugno e fino al 9 settembre il servizio marittimo della Saffornirà tratte giornaliere da Marano (il bus porta in prossimità dell'imbarco, la nave si trova al molo Vecchia Pescheria) alle ore 9, 11, 14 e 18, e da Lignano (Darsena - Sbarco dei pirati) alle 10, 12, 17 e 19. Dal 23 giugno a al 26 agosto nel weekend si aggiungerà una corsa serale, rispettivamente alle 21 e alle 22. I biglietti si acquistano a bordo, in autostazione a Udine e nei ticket office (cartolerie e bar) di Marano, San Giorgio di Nogaro e Lignano. La biglietteria SAF di Lignano ha sede in via Latisana 42, all’interno dell’Infopoint di PromoTurismo Fvg. Info: call center Saf Autoservizi 800.915303 (da telefono fisso) - 0432 524406 (da mobile), numeroverde@saf.ud.it - www.saf.ud.it.