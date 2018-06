Uomo si ferisce sull'isola della Marinetta: intervengono i Vigili del Fuoco

MARANO LAGUNARE - I Vigili del Fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli sono intervenuti alle 12 di sabato 9 maggio per soccorrere una persona rimasta ferita sull'isola della Marinetta, nella laguna di Grado e Marano. L’intervento si è reso necessario in quanto l'uomo era scivolato in mare ed era finito con il piede su alcuni mitili che si trovavano in prossimità dell'argine, procurandosi più ferite al piede e alla gamba.

I Vigili del Fuoco sono giunti su posto con un gommone e con a bordo anche il personale sanitario. L'uomo è stato collocato su una barella e trasportato a Lignano Sabbiadoro dove ad attenderlo c’era un'ambulanza, che ha proseguito per l'ospedale di Latisana.

L'intervento si è concluso nelle prime ore del pomeriggio.