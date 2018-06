Che tempo farà domenica 10 giugno? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - Per la giornata di domenica 10 giugno, l'Osmer Fvg prevede, su pianura e costa, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in aumento; sulla zona montana cielo poco nuvoloso al mattino, variabile al pomeriggio con la possibilità di qualche locale temporale, più probabile sulle zone più interne della Carnia, a Sappada e in genere verso il Cadore, ma che comunque potrebbe successivamente interessare anche la pianura. Venti a regime di brezza.