Dimentica la pentola sul gas si sviluppa un incendio: 70enne intossicato

MORTEGLIANO – Dimentica la pentola sul gas e si sviluppa un incendio. E’ accaduto sabato 9 giugno in un’abitazione di Mortegliano, in via Marco d’Aviano. Ferito il padrone di casa, un settantenne che ha riportato un principio d’intossicazione. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118.

A quanto pare l’anziano si era addormentato, lasciando il gas acceso. La pentola ha preso fuoco, con le fiamme che si sono allargate anche ad alcuni mobili della cucina. Quando il 70enne si è accorto dell’accaduto, la casa era ormai piena di fumo. Ha subito chiamato i Vigili del Fuoco tentando di spegnere in qualche modo l’incendio.

L’uomo non sarebbe in gravi condizioni, ed è stato accompagnato per accertamenti al Pronto soccorso dell’ospedale di Udine.