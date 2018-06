'Spedizione punitiva' in centro: nel mirino un negozio di kebab

CERVIGNANO DEL FRIULI – Sono arrivati nel negozio di kebab, tre uomini e una donna, e se la sono presa con il titolare e con i due dipendenti. Una vera e propria spedizione punitiva quella andata in scena giovedì 7 giugno a Cervignano del Friuli, in piazza Indipendenza. Calci, pugni, minacce e vetrine spaccate con un cascoda moto.

Per fare luce sulla vicenda sono al lavoro i carabinieri di Cervignano, che anche grazie alle telecamere di videosorveglianza attive in zona stanno cercando di ricostruire i motivi del pestaggio. Sono state ascoltate anche alcune persone che in quel momento (erano le 14.30) si trovavano in piazza.