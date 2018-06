Incidente stradale in via delle Ferriere: 4 persone ferite

UDINE – Incidente stradale in via delle Ferriere, a Udine, nella tarda mattinata di sabato 9 giugno. Quattro le persone ferite, tra le quali un bimbo di 8 anni. A scontrarsi sono stati un veicolo leggero Ligier (una di quelle 'macchinine' di cilindrata 50 che non hanno bisogno della patente per essere guidate) e una Citroen Xsara Picasso. Come hanno riferito gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, sul luogo per i rilievi, è stata la Ligier a tamponare la Citroen.

A restare ferite la 72enne alla guida del mezzo leggero e la 46enne che conduceva l’auto, entrambe residenti a Udine ed entrambe portate in ospedale. Feriti anche i due passeggeri della Citroen, una donna di 21 anni e un bambino di 8 anni. I due sono stati accompagnati per accertamenti al Pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. Minimi i disagi al traffico.