Pd: il 15 giugno Assemblea regionale per rialzare la testa dopo le sconfitte

UDINE - Il presidente dell'Assemblea regionale del Pd del Friuli Venezia Giulia, Franco Codega, ha inviato a tutti i componenti la convocazione alla riunione dell'organo di partito, che si terrà il prossimo venerdì 15 giugno a Udine. All'ordine del Giorno è indicato in primo luogo l'avvio del percorso congressuale, con la discussione e l'approvazione del Regolamento per l’elezione dei segretari e delle assemblee regionali, provinciali e cittadine e dei segretari e dei direttivi dei circoli. Sono in programma anche la nomina della Commissione congressuale regionale e la discussione sugli ordini del giorno.

SERVE UNA RINASCITA DEL PARTITO - Codega, nella sua lettera ai componenti dell'Assemblea, rileva inoltre che «dopo le sconfitte elettorali del 4 marzo e del 29 aprile, siamo chiamati ad una vera e propria rifondazione del nostro partito, sia a livello nazionale che regionale. Questo significa avere il coraggio di andare fino in fondo a verificare le cause della nostra plateale perdita di consenso e andare alla ricerca delle ragioni e delle motivazioni che ci sostengano nella ricostruzione o meglio in una nuova nascita del nostro partito».

LA NECESSITA' DEL CONFRONTO - Osservando che «dobbiamo riconoscere gli errori, ma non dimenticare anche le numerose buone cose fatte, sia a livello nazionale che regionale», Codega esorta l'Assemblea: «ricominciamo, dedichiamo questi prossimi mesi ad una fase di ascolto e di confronto con tutte quelle realtà sociali di cui vogliamo essere interpreti. Costruiamo assieme un congresso che sia connotato da una concezione di partito come comunità di persone e dal suo radicamento nel territorio».