Muore soffocato ex calciatore dell'Udinese

CORNO DI ROSAZZO – Gli va un boccone di traverso è muore. E’ accaduto sabato sera nella trattoria Solder di Corno di Rosazzo. La vittima è Nicola Martelossi, 68 anni, residente a San Giovanni al Natisone, ex direttore della locale filiale della Banca di Cividale ed ex calciatore professionista.

VANI I TENTATIVI DI SALVARLO - Nonostante i tentativi per aiutarlo a respirare, per Martelossi non c’è stato nulla da fare. Vani tutti gli sforzi effettuati prima dai compagni di tavolata, poi dal personale medico. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri. L’uomo aveva giocato all’inizio degli anni ’70 nel Perugia, in serie B, per poi chiudere la carriera nell’Udinese.