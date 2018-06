Accusa un malore mentre è in sella alla bici: grave un 77enne

CODROIPO – Si trovava in sella alla sua bicicletta, lungo la pista ciclabile, quando ha accusato un malore. Per questo domenica verso mezzogiorno, un 77enne di Codroipo è finito a terra perdendo i sensi. Il fatto è accaduto in via Venzone, come riporta il Gazzettino.

L’uomo è stato soccorso dal personale medico del 118, allertato da un passante e intervenuto sul luogo con un’ambulanza e con l’elicottero. L’anziano ciclista è stato portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero critiche. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.