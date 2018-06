Che tempo farà lunedì 11 giugno? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di lunedì 11 giugno, prevede, al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutte le zone, in giornata caldo afoso su pianura e costa. Dal pomeriggio sarà probabile maggiore nuvolosità sulla zona montana con rovesci e temporali locali, possibili anche in pianura, meno probabili sulla costa. Sarà possibile qualche temporale forte.