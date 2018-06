Incidente a Muzzana: due i mezzi coinvolti e strada chiusa al traffico

MUZZANA - Incidente stradale nella serata del 10 giugno a Muzzana. Era circa le 23 quando, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi del caso, due vetture si sono scontrate.

L'INCIDENTE - Il sinistro è avvenuto lungo via Castions, altezza del civico 44. Secondo le prime informazioni, le due automobili (una Audi e una Peugeot) si sono tamponate. A causa del forte impatto una delle due è finita oltre la carreggiata, concludendo la sua corsa sulla pista ciclabile adiacente alla strada. La vibilità è stata chiusa per consentire i rilievi e per consentire, più tardi, di togliere i mezzi dalla carreggiata. Le auto che provenivano da entrambe le direzioni sono state deviate lungo una delle piccole laterali di via Castions. Sul posto oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco e due ambulanze.