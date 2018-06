Grave incidente sulla Pontebbana: un'intera famiglia finisce all'ospedale

CODROIPO - Forse è stato un colpo di sonno a causare un incidente che ha visto coinvolta un’intera famiglia.

L’INCIDENTE - Il grave sinistro è avvenuto lungo la statale 13 Pontebbana a Codroipo all'altezza della fabbrica Rhoss. Erano circa le 4.30 del mattino di lunedì 11 giugno. La persona che si trovava al volante ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada e si è quindi cappottato finendo poi nel fosso. Chiamati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Udine Est, che si sono occupati dei rilievi del caso. La centrale Sores di Palmanova ha invece inviato sul posto un’ambulanza da Codroipo e un secondo mezzo dal capoluogo friulano.

I SOCCORSI - Ferita nell’incidente un’intera famiglia: due bambine di 8 e 10 anni e i genitori di 30, tutti cittadini colombiani residenti a Udine. Con loro, come anticipato da Il Gazzettino, anche un ragazzo, rimasto illeso. Il padre è stato portato all’ospedale a San Daniele del Friuli mentre la mamma e le figlie sono state accolte nel pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine. Ad avere la peggio la donna, che ha riportato un grave trauma cranico. Secondo le prime informazioni, fortunatamente, nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Codroipo che hanno messo in sicurezza la vettura, alimentata a gas, e supportato il personale sanitario.