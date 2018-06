Tentano un furto in appartamento, ma i carabinieri li fermano in tempo: due in manette

UDINE - Due cittadini georgiani sono finiti in manette a Udine per tentato furto aggravato. I due ladri sono stati colti in flagranza di reato dai carabinieri del Norm della Compagnia di Udine.

LA CHIAMATA AL 112 - I militari sono intervenuti nell’abitazione di una 52enne, residente in città, dove era stato segnalato, poco prima, un furto in atto.

FERMATI MENTRE TENTAVANO IL FURTO - Giunti sul posto gli uomini dell’Arma hanno individuato e bloccato due cittadini georgiani che, dopo aver forzato una porta finestra, sono riusciti a entrare nell’appartamento della donna. I due soggetti – N.G., di 21 anni e G.V., di 33 - sono stati tratti arresto per l’ipotesi di tentato furto e trattenuti in attesa del processo per direttissima.