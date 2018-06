Via Mercatovecchio si illumina di azzurro per la prevenzione oncologica maschile

UDINE - Nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 giugno a Udine, via Mercatovecchio si illuminerà di azzurro in occasione della campagna nazionale per la prevenzione oncologica maschile: ‘Percorso Azzurro’. Con questa iniziativa, promossa in collaborazione con Anci - Associazione nazionale dei comuni italiani -, la Lega italiana alla lotta contro i tumori intende potenziare il proprio impegno nella cura e nella promozione della prevenzione – sia primaria che secondaria – volta alla sensibilizzazione della popolazione maschile in merito alle principali patologie oncologiche.

I DATI EPIDEMIOLOGICI che raccontano la frequenza e la distribuzione delle malattie e dei parametri di salute nelle popolazioni - indicano che gli uomini si ammalano di più di cancro di quanto non accada alle donne. In particolare, si stima che in Italia, dei circa 370 mila nuovi casi di tumore maligno, il 54% (circa 195 mila) è diagnosticato negli uomini, rispetto al 46% (circa 175 mila) nei confronti delle donne. I ‘fattori di rischio’ che favoriscono l’insorgenza di questi tumori – quali l’età, la familiarità, l’anamnesi personale – inducono a dover individuare i possibili ‘fattori di protezione’. A tal fine, quindi, sarà distribuito a Udine e in tutta Italia dalle 106 sezioni provinciali Lilt, il materiale informativo e divulgativo finalizzato a favorire stili di vita salutari, quali la sana alimentazione, l’attività fisica quotidiana, l’astensione dal tabagismo e l’esposizione a specifici fattori di rischio, come per esempio l’Hpv. Inoltre, nella stessa giornata, all’insegna della prevenzione secondaria e della diagnosi precoce, verranno effettuati colloqui e visite gratuite presso gli oltre 400 ambulatori delle sezioni Lilt. A Udine, i controlli verranno eseguiti presso il Centro Medico di Prevenzione e Ascolto 'Nella Arteni' in via Francesco di Manzano 15, a Udine.

INFORMAZIONI

Centro Medico di Prevenzione e Ascolto ‘Nella Arteni’ via Francesco di Manzano 15, Udine. Orari: dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 13. Contatti: tel. 0432.548999 | udinelegatumori@virgilio.it |

Dipartimento di Oncologia dell'Azienda Ospedaliero universitaria ‘S.Maria della Misericordia’, Udine, padiglione 8. Orari: dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 13. Contatti: tel. 0432.481802 | liltudine@gmail.com |