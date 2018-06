UniUd: a 5 anni dalla laurea lavora il 90,4% dei 'dottori'

UDINE - I laureati nel 2017 dell'Università di Udine coinvolti nel XX Rapporto sul Profilo dei laureati del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea sono 2.811. Si tratta di 1.866 di primo livello, 718 magistrali biennali e 201 a ciclo unico; i restanti sono laureati del corso pre-riforma in Scienze della Formazione primaria o in altri corsi pre-riforma.

PROVENIENZA ED ETA’ - La quota di laureati di cittadinanza estera è complessivamente pari al 5,2%: il 5,6% tra i triennali e il 5,7% tra i magistrali biennali. Il 26,6% dei laureati proviene da fuori regione; in particolare è il 25,6% tra i triennali e il 29,2% tra i magistrali biennali. È in possesso di un diploma di tipo liceale (classico, scientifico e linguistico) il 57,2% dei laureati: è il 54,4% per il primo livello e il 60,2% per i magistrali biennali. Possiede un diploma tecnico il 28,5% dei laureati: è il 31,5% per il primo livello e il 27,3% per i magistrali biennali. Residuale la quota dei laureati con diploma professionale. L’età media alla laurea è 25,7 anni per il complesso dei laureati, nello specifico di 24,9 anni per i laureati di primo livello e di 27,2 anni per i magistrali biennali. Un dato su cui incide il ritardo nell’iscrizione al percorso universitario: non tutti i diplomati, infatti, si immatricolano subito dopo aver ottenuto il titolo di scuola secondaria superiore. Il 55,0% dei laureati termina l’università in corso: in particolare è il 51,9% tra i triennali e il 60,9% tra i magistrali biennali. Il voto medio di laurea è 101,2 su 110: 98,4 per i laureati di primo livello e 107,0 per i magistrali biennali.

TIROCINI ED ESPERIENZA ALL’ESTERO - Il 61,7% dei laureati ha svolto tirocini riconosciuti dal proprio corso di studi: è il 64,7% tra i laureati di primo livello e il 56,0% tra i magistrali biennali (valore che cresce al 71,0% considerando anche coloro che l’hanno svolto solo nel triennio). Ha compiuto un’esperienza di studio all’estero riconosciuta dal corso di laurea (Erasmus in primo luogo) il 14,2% dei laureati: il 10,0% per i triennali e il 25,0% per magistrali biennali (quota che sale al 29,9% considerando anche coloro che le hanno compiute solo nel triennio). Il 69,6% dei laureati ha svolto un’attività lavorativa durante gli studi universitari: è il 70,3% tra i laureati di primo livello e il 68,4% tra i magistrali biennali.

CHI LAVORA A UN ANNO DALLA LAUREA TRIENNALE - L’Indagine ha coinvolto 1.946 laureati triennali del 2016 contattati dopo un anno dal titolo (nel 2017). A un anno dal conseguimento del titolo, il tasso di occupazione (si considerano occupati, seguendo la definizione adottata dall’Istat, tutti coloro che sono impegnati in un’attività retribuita, di lavoro o di formazione) è del 77,5%, mentre quello di disoccupazione (calcolato sulle forze di lavoro, cioè su coloro che sono già inseriti o intenzionati a inserirsi nel mercato del lavoro) è pari al 12,4%. Tra gli occupati, il 26,2% prosegue il lavoro iniziato prima della laurea, il 20,1% ha invece cambiato lavoro; il 53,7% ha iniziato a lavorare solo dopo il conseguimento del titolo. Il 23,6% degli occupati può contare su un lavoro alle dipendenze a tempo indeterminato, mentre il 43,9% su un lavoro non standard (in particolare su un contratto alle dipendenze a tempo determinato). Il 9,8% svolge un’attività autonoma (come libero professionista, lavoratore in proprio, imprenditore, ecc.). Il lavoro part-time coinvolge il 23,2% degli occupati. La retribuzione è in media di 1.182 euro mensili netti. Ma quanti fanno quello per cui hanno studiato? Si è presa in esame l’efficacia del titolo, che combina la richiesta della laurea per l’esercizio del lavoro svolto e l’utilizzo, nel lavoro, delle competenze apprese all’università. Sono il 45,1% gli occupati che considerano il titolo molto efficace o efficace per il lavoro che svolgono. Più nel dettaglio, il 39,6% dichiara di utilizzare in misura elevata, nel proprio lavoro, le competenze acquisite all’università.

IL RAPPORTO A 1 E A 5 ANNI DALLA LAUREA MAGISTRALE - I laureati magistrali biennali del 2016 contattati dopo un anno dal titolo sono 796, quelli del 2012 contattati a cinque anni sono 827. Tra i laureati magistrali biennali del 2016 intervistati a un anno dal conseguimento del titolo, il tasso di occupazione (si considerano occupati quanti sono impegnati in un’attività retribuita, di lavoro o di formazione) è pari al 78,9%. Il tasso di disoccupazione, calcolato sulle forze di lavoro, è pari all’11,9%. Il 19,9% prosegue il lavoro iniziato prima della laurea, il 16,7% ha invece cambiato lavoro; il 63,4% ha iniziato a lavorare solo dopo il conseguimento del titolo. Il 20,9% degli occupati può contare su un contratto alle dipendenze a tempo indeterminato mentre il 40,5% su un lavoro non standard (in particolare su un contratto alle dipendenze a tempo determinato). Il 7,4% svolge un’attività autonoma (come libero professionista, lavoratore in proprio, imprenditore, ecc.). Il lavoro part-time coinvolge il 19,4% degli occupati. La retribuzione è in media di 1.185 euro mensili netti. Il 51,1% degli occupati ritiene la laurea conseguita molto efficace o efficace per il lavoro che sta svolgendo; inoltre, il 42,0% dichiara di utilizzare in misura elevata, nel proprio lavoro, le competenze acquisite durante il percorso di studi. Il tasso di occupazione dei laureati magistrali biennali del 2012, intervistati a cinque anni dal conseguimento del titolo, è pari al 90,4%. Il tasso di disoccupazione è pari al 5,0%. Gli occupati assunti con contratto a tempo indeterminato sono il 60,1%, mentre gli occupati che svolgono un lavoro non standard sono il 18,1%. Svolge un lavoro autonomo il 13,8%. Il lavoro part-time coinvolge il 14,5% degli occupati. Le retribuzioni arrivano in media a 1.446 euro mensili netti. Il 52,1% degli occupati ritiene la laurea conseguita molto efficace o efficace per il lavoro che sta svolgendo; il 46,6% dichiara di utilizzare in misura elevata, nel proprio lavoro, le competenze acquisite all’università. Ma dove vanno a lavorare? L’82,9% dei laureati è inserito nel settore privato, mentre il 13,9% nel pubblico. La restante quota lavora nel non-profit (2,0%). L’ambito dei servizi assorbe il 60,1%, mentre l’industria accoglie il 35,6% degli occupati. Marginale la quota di chi lavora nel settore dell’agricoltura.