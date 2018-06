Sbarca a Udine 'Centparcent furlane', la birra agricola friulana

UDINE - La birra agricola sbarca a Udine. E lo fa grazie a un’iniziativa nata all’interno dell’Asprom (Associazione produttori orzo e malto): la cooperativa 'Centparcent furlane', con sede a Palazzolo dello Stella e un nuovo punto vendita a Udine, in via Castellana 35.

«La nostra cooperativa è nata a gennaio del 2018 – spiega il vicepresidente Filippo Alvaro Cromaz, 25 anni, studente di marketing all’Università di Gorizia -. Gli attuali 17 soci, tutti agricoltori della provincia di Udine, aderiscono all’Asprom (una rete agricola regionale con oltre 100 retisti) che ha come obiettivo la produzione e la valorizzazione delle produzioni cerealicole, con l’orzo da birra in primis. Dunque – prosegue Cromaz – il prodotto che accomuna i nostri soci è la birra agricola che proponiamo in sette stili diversi e tre formati, con l’etichetta di «Centparcent furlane» poiché la filiera di coltivazione e trasformazione è interamente territoriale, birrificio compreso (sito a Pocenia). Tra pochi giorni, poi, oltre che presso il punto vendita di Udine, sarà possibile acquistare i nostri prodotti anche on line e riceverli a domicilio (ristoratori compresi). Infine – conclude Cromaz – nelle prossime settimane arricchiremo il paniere dell’offerta con altri prodotti dei soci: salumi, formaggi, olio, vino, succhi di frutta, farine…».

Il negozio chiude il lunedì. Negli altri giorni, l’apertura è fissata dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19.